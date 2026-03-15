Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen Gözaltında.

(ANKARA) - EMEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Mehmet Türkmen'e yöneltilen bu suçlama, gerçekte Sırma Halı işçilerinin direnişini bastırma girişimidir" ifadesini kullandı.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen'in evinin jandarma tarafından basıldığını, elektronik eşyalarına el konulduğunu ve gözaltına alındığını" ifade etti. Türkmen'e, "Sırma Halı işçilerinin direnişinde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasıyla bunların yapıldığını" belirten Karaca, şunları kaydett:

"Sırma Halı işçileri günlerdir ücretleri ödensin diye direniyor. Bakın, işçiler çalıştıkları günlerin parası ödensin diye mücadele etmek zorunda kalıyor bu ülkede Bu ülkede patronlar işçilerin alın terini gasbettiğinde, sendika düşmanlığı yaptığında, işçileri kapının önüne koyduğunda devlet 'kin ve düşmanlık' görmüyor bunda. Ama bir sendika başkanı çıkıp işçilerin hakkını savunduğunda bir anda savcılar devreye giriyor. Yani diyorlar ki, 'işçilerin hakkını savunmak suç ama patronların işçinin hakkını gasbetmesi hak'."

"Gerçekte Sırma Halı işçilerinin direnişini bastırma girişimidir"

Mehmet Türkmen'e yöneltilen bu suçlama, gerçekte Sırma Halı işçilerinin direnişini bastırma girişimidir. Geçtiğimiz yıl şubat ayında da yine Antep'teki direnişi bastırmak için başkanı tutuklamışlardı. Ne oldu? İşçiler hakları için ayağa kalktığında ne baskı ne soruşturma o mücadeleyi durdurabildi.

Açık söylüyoruz: Asıl suç, işçilerin ekmek mücadelesini suç gibi göstermeye çalışan patron terörüdür. Sendikal faaliyet suç değildir. İşçilerin hak mücadelesi suç değildir.

İşçilerin hak arama mücadelesini kriminalize etmeye çalışanlara karşı BİRTEK-SEN ve Sırma Halı işçileriyle dayanışmayı büyütmeye, direnen işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede adalet, ancak emeğin sesini kısmaya çalışanlara karşı birliği ve mücadeleyi büyüterek kazanılır."

Kaynak: ANKA