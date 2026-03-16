ABD'li Senatör, İran'daki ilkokula yapılan saldırı hakkında "kapsamlı soruşturma" istedi

ABD'li Senatör Mark Warner, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili "kapsamlı bir soruşturma" yapılması gerektiğini belirtti.

Warner, CBS televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde bir ilkokulu hedef alarak çoğu çocuk 185 kişinin yaşamını yitirmesi konusunda yaşadığı "hayal kırıklığına" değindi.

Konu hakkında derinlemesine bir inceleme yapılması gereğine değinen Warner, "Elimizde sadece ön değerlendirmeler var ve kapsamlı bir soruşturma istiyorum. Ancak aceleci davranıp bunun ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) mı yoksa Savunma İstihbarat Teşkilatı mı olduğunu söylemek istemiyorum. İşte kapsamlı soruşturmaların amacı da bu." dedi.

Warner, "Açıkça görülüyor ki bu bir Amerikan saldırısıydı. Başkanın (ABD Başkanı Donald Trump) bunu ilk başta inkar etmeye çalışması veya hatta İranlıların yaptığını söylemesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı." diye ekledi.

Trump'ın "her zaman gevşek bir dil kullandığını" söyleyen Demokrat Senatör Warner, ABD Başkanı'nın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili halkına hedefin ne olduğu konusunda "özetlediği dört hedef" dışında hala bir şey söylemediğini ifade etti.

11 Mart'ta çoğunluğu Demokrat olan 46 ABD Senatörü, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bir mektup göndererek, söz konusu okulun bombalanmasıyla ilgili bilgi istemişti.

Olay

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.