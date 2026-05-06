ABD'li Senatör Sanders, Trump ve Netanyahu'nun "bitmek bilmeyen savaşlar" yürüttüğünü söyledi
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İran, Lübnan ve Körfez ülkelerinde meydana gelen can kayıplarına dikkat çekerek, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'bitmek bilmeyen savaşlar' yürütmekle eleştirdi.
Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.
Lübnan'da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.
İsrail'de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.
Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter." değerlendirmesini yaptı.