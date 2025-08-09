Senatör Bernie Sanders, Trump'ın İsrail'e Desteğini Eleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Trump'ın Gazze'deki saldırılara olan desteğini eleştirerek, tüm ABD halkının vergilerinin bu tür saldırılar için kullanılmasını istemediğini vurguladı. Ayrıca, Demokrat Senatör Elizabeth Warren da Netanyahu'yu savaş politikaları nedeniyle eleştirdi.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına desteğini eleştirdi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Sanders, eski Başkan Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyerek yanlış yaptığını ancak Trump'ın bu konuda daha da kötü olduğunu vurguladı.

Trump'ın bu konuda İsrail'e desteğini eleştiren Sanders, Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız tüm ABD halkının, "vergilerinin Gazze'de çocukların aç bırakılması için" kullanılmasını istemediğini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise X üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu "barıştan çok kişisel siyasi gücünü önceliklendirmekle" suçladı.

Warren, "Filistinli çocukları aç bırakmak ve masum insanları öldürmek Netanyahu için yeterli değil. Şimdi de Gazze'nin tamamını kontrol etmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İsrail'in saldırılarına finansal desteğini durdurması çağrısında bulunan Warren, "Artık bunun esirleri eve getirmekle ilgili olduğunu bile iddia etmiyor. Netanyahu için önemli olan tek şey iktidarını korumak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar

Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gece yarısı bomba 'sus' paylaşımı

Galatasaray'dan gece yarısı bomba paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.