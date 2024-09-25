Üye Girişi
Haberler

Senarist ve Yönetmen Tomris Giritlioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Senarist ve Yönetmen Tomris Giritlioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu, Hatay'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi, sevenleri ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı.

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu (67), Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için dün Mecidiyeköy'deki İstanbul Devlet Tiyatroları sahnesinde tören düzenlendi. Tomris Giritlioğlu için, ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Giritlioğlu'nun cenazesi bugün Hatay'a getirildi. Antakya Asri Mezarlığı'nda Tomris Giritlioğlu için tören düzenlendi. Törene Giritlioğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün de katıldığı cenaze namazının ardından Tomris Giritlioğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tomris Giritlioğlu Yerel Haberler Kültür Sanat İstanbul Yönetmen Güncel Yaşam Tören Hatay

Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

 Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor
Bu adamlara kaç yıl yeter ki! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi? Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? BDDK Başkan Yardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı? Mourinho yardımcısı istifa mı etti? Michele Salzarulo neden gitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });