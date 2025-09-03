Haberler

Senarist Mehmet Bozdağ'ın Babası İlhan Bozdağ, Kayseri'de Toprağa Verildi

Senarist Mehmet Bozdağ'ın Babası İlhan Bozdağ, Kayseri'de Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ, Kayseri'de gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene birçok ünlü isim ve yetkili katıldı.

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın 65 yaşında vefat eden babası İlhan Bozdağ'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren İlhan Bozdağ için Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Bozdağ'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Bozdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, sanat dünyasından çok sayıda oyuncu ve yönetmen ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Bozdağ, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi

Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.