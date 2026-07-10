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Saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman, Kırşehir'de anıldı

Saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman, Kırşehir'de anıldı
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Kırşehirli saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman, vefatının 32. yılında İmaret Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı. Belediye Başkanı Ekicioğlu ve sevenleri kabri ziyaret edip dua etti, lokma ikramında bulunuldu.

Kırşehirli saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman, mezarı başında anıldı.

İmaret Mezarlığı'nda düzenlenen anma programı kapsamında, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yastıman'ın oğlu Sinan Yastıman ve diğer katılımcılarla birlikte merhum sanatçının kabrinin ziyaret etti.

Burada dua edilmesinin ardından, katılımcılar ve sevenleri Yastıman'ın kabrine karanfil bıraktı.

Programın ardından mezarlık yakınlarında merhumun vefatının 32. yılında vatandaşlara lokma ikram edildi.

Ekicioğlu, önemli halk ozanlarından Şemsi Yastıman'ın, Türk Halk Müziği ve Kırşehir'in tanıtımına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kendisinin eserlerinin halen dinlendiğini hatırlatan Ekicioğlu, Yastıman'a Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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