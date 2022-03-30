Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi - Haberler

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Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14,5'lik uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. ?


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Mühimmat, Terör, Silah, PKK, Güncel, Haberler

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