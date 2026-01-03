Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar köyünün Meşeli mezrasında, gece saatlerinde aynı aileden 12 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardan kapanan mezra yolu karla mücadele ekiplerinin çabasıyla açıldı.

Ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köy Muhtarı Azat Çiftçi, hızlı müdahalelerinden dolayı İlçe Özel İdaresi şefliği ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.