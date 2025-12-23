Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan üs bölgesinin yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çabası sonucu açıldı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Kapanan köy yollarını açan karla mücadele ekipleri, Tekeli köyündeki Dinçer Üs Bölgesi yolunda da çalışma yürüttü.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı yolu açarak üs bölgesine ulaşımı sağladı.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel