Haberler

Şemdinli Belediye Başkanı Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, yoğun kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceledi. Başkan Şakar, ekiplerin vatandaşların güvenliği için özveriyle çalıştığını belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Şakar da ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerini ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şakar, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin özveriyle görev yaptığını söyledi.

İlçede son yılların en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığını belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz saat 06.00'dan bu yana mahallelerde, çarşı merkezinde ve köylerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bereketli bir yağış oldu. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz sabaha kadar karla mücadele kadar çalışmalarını sürdürecek."

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar