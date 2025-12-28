Şemdinli Belediye Başkanı Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Şakar da ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerini ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şakar, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin özveriyle görev yaptığını söyledi.

İlçede son yılların en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığını belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz saat 06.00'dan bu yana mahallelerde, çarşı merkezinde ve köylerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bereketli bir yağış oldu. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz sabaha kadar karla mücadele kadar çalışmalarını sürdürecek."