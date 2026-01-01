Haberler

Hakkari'de çığ altında kalan taksideki 3 kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar nedeniyle düşen çığın altında kalan taksideki 3 kişi, kurtarma ekipleri tarafından sağ salim çıkarıldı. Araç, güvenli bir bölgeye götürüldü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan taksideki 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İlçenin Şaptan Geçidi yakınında seyir halinde olan taksi, yoğun kar nedeniyle düşen çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Kar yığının altındaki takside bulunan 3 kişiyi çıkaran ekipler, aracı güvenli bölgeye götürdü.

Araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

