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Şemdinli'de Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çevre temizliği bilincinin oluşturulması amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Kampanya kapsamında ilçedeki sokak, cadde ve dere kenarlarında temizlik çalışması yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çevre temizliği bilincinin oluşturulması amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

"Daha yaşanılabilir bir Şemdinli için ben de varım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kaymakam Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Fahri Şakar, asker, polis ve gönüllülerin katılımıyla ilçedeki sokak, cadde ve dere kenarlarında temizlik çalışması yapıldı.

Katılımcılar tarafından toplanarak poşetlere konulan çöpler, kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı.

Belediye Başkanı Şakar, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Şemdinli'nin daha temiz olması için bu tür çalışmaların süreceğini belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Etkinliğimize yaklaşık bin kişi katıldı. Poşetlere doldurduğumuz çöpü kamyonlara yükleyerek çöp alanına taşıdık. İlçemizin daha yaşanılabilir olması için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızdan çöplerini çevreye atmamalarını istiyoruz. Doğaya hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Güncel

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