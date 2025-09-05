Haberler

Şemdinli'de AFAD Tarafından Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Hakkari Şemdinli ilçesinde AFAD tarafından 2025 yılı kapsamında düzenlenen tatbikat ve eğitim programında, gönüllü adaylara temel afet bilinci ve arama-kurtarma konularında eğitim verildi. Eğitime öğretmenler, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Şemdinli ilçesinde tatbikat ve eğitim programı düzenlendi.

İlçede 2 gün süren programda, destek AFAD gönüllü adaylarına temel afet bilinci ve arama-kurtarma konularında eğitim verildi.

Eğitime ilçede görev yapan öğretmenler, avukatlar ve vatandaşlar eğitime ilgi gösterdi.

AFAD görevlileri, afetlere hazırlıklı toplum oluşturma hedefi doğrultusunda yıl boyunca farklı ilçe ve köylerde eğitim ve tatbikatların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
