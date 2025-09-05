Şemdinli'de AFAD Tarafından Afet Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Şemdinli ilçesinde tatbikat ve eğitim programı düzenlendi.

İlçede 2 gün süren programda, destek AFAD gönüllü adaylarına temel afet bilinci ve arama-kurtarma konularında eğitim verildi.

Eğitime ilçede görev yapan öğretmenler, avukatlar ve vatandaşlar eğitime ilgi gösterdi.

AFAD görevlileri, afetlere hazırlıklı toplum oluşturma hedefi doğrultusunda yıl boyunca farklı ilçe ve köylerde eğitim ve tatbikatların devam edeceğini belirtti.