Semazen Figürlü Rahlede 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, semazen figürlü rahlede 14 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. G.A. isimli şüpheli tutuklandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, semazen figürlü rahlede kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyon genişletildi. Sakarya'da da semazen figürlü rahlede kamufle edilmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Böylece, operasyonda ele geçirilen toplam miktar, 14 kilo 200 gram oldu.
Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışmasıyla G.A.'yı 3 gram uyuşturucuyla yakaladı. G.A.'nın evindeki aramalarda rahlede kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Rahle görünümündeki metamfetamin kalıplarının üzerindeki semazen figürü dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve 11 tabanca mermisi de ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak 16 Ekim'de bir operasyon daha düzenledi. Operasyonda, aynı malzemeden yapılmış 6 kilo 850 gram daha metamfetamin yakalandı. Semazen figürlü rahlede kamufle edilmiş metamfetamin miktarı toplamda 14 kilo 200 grama ulaştı. Operasyonlarda gözaltına alınan G.A., tutuklandı.