Semazen Figürlü Rahlede 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, semazen figürlü rahlede kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyon genişletildi. Sakarya'da da semazen figürlü rahlede kamufle edilmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Böylece, operasyonda ele geçirilen toplam miktar, 14 kilo 200 gram oldu.

Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışmasıyla G.A.'yı 3 gram uyuşturucuyla yakaladı. G.A.'nın evindeki aramalarda rahlede kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Rahle görünümündeki metamfetamin kalıplarının üzerindeki semazen figürü dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve 11 tabanca mermisi de ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak 16 Ekim'de bir operasyon daha düzenledi. Operasyonda, aynı malzemeden yapılmış 6 kilo 850 gram daha metamfetamin yakalandı. Semazen figürlü rahlede kamufle edilmiş metamfetamin miktarı toplamda 14 kilo 200 grama ulaştı. Operasyonlarda gözaltına alınan G.A., tutuklandı.