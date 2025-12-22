Endonezya'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 19 Yaralı

CAKARTA, 22 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang kentinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Semarang Arama Kurtarma Ofisi'nin verdiği bilgilere göre pazartesi sabahı erken saatlerde yüksek hızda seyrettiği bildirilen bir yolcu otobüsü, Krapyak gişesi kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Ofis Başkanı Budiono, "Bazı yolcuların otobüsün içinde sıkışmış halde olması ve kırık camların erişimi engellemesi nedeniyle yolcuların tahliyesinde zorluklar yaşandı. Kurtarma ekiplerinin, devrilmiş otobüse girip yolculara ulaşması ve onları büyük bir dikkatle tahliye etmesi gerekti" dedi.

Tüm yolcuların tahliye edilerek yerel hastanelere gönderildiği belirtildi.