Selzede çiftçilere fidan ve arı kovanı dağıtıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kovan ve meyve ağaçları zarar gören çiftçilere ceviz fidanı ve arı kovanı dağıtıldı.

Vali Avni Çakır, belediye önünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kaymakamlık, belediye ve il müdürlüğünün güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Bölgenin hem ceviz fidanı hem de arıcılık konusunda potansiyelini artırmayı hedeflediklerini anlatan Çakır, Bozkurt'ta vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin ceviz fidanı ile 350 arı kovanı dağıtıldı.

Törene Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu katıldı.