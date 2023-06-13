Selin getirdiği çamur araçları yuttu: 1 ölü, 1 yaralı

Heyelanın yuttuğu 2 araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Denizli karayolunda yaşanan sel baskını sonrası oluşan heyelanda toprak altında kalan 2 aracı çıkarmak için başlatılan çalışma devam ediyor.

Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerin Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında sağanak yağış sonrası sel baskını yaşandı. Baskının ardından köyün tepelerinden karayoluna toprak kayması oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan 2 aracı adeta yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen araç trafiğine kapandı. Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması devam ederken, araçlardan birinde ismi öğrenilemeyen erkek bir şahıs hayatını kaybederken, kadın bir şahıs ise yaralandı.

Kurtarma ekiplerini bölgedeki çalışmaları devam ediyor.