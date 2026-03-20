Haberler

Selimiye Camisi'nde İlk Bayram Namazı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE'de restorasyonu tamamlanan ve ramazan ayında tam kapasite ibadete açılan Selimiye Camisi'nde 4 yıl aranın ardından ilk bayram namazı kılındı. Çok sayıda vatandaş, bayram namazını Selimiye'de kılmak için camiye akın etti.

Kentte Kasım 2021 yılında restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye, ramazan ayı ile birlikte tam kapasite ibadete açıldı. Ramazan ayının sonuna gelinirken, bu sabah bayram namazı için vatandaşlar Selimiye'nin yolunu tuttu. Saat 07.49'da kılınan bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Edirne Valisi Yunus Sezer'in de namaz kıldığı camide daha sonra bayramlaşma heyecanı yaşandı. Ardından namazdan çıkanlara çikolata, şeker ve kolonya ikram edildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

