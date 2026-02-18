Haberler

Selimiye Camisi restorasyonun ardından 4 yıl sonra ibadete açıldı; ilk teravih namazı kılındı

Edirne'de 4 yıllık restorasyonun tamamlandığı Selimiye Camisi, ikindi namazıyla yeniden ibadete açıldı. Cemaat, ilk teravih namazında bir araya gelip manevi bir atmosferde dualar etti.

Edirne'de Selimiye Camisi, 4 yıllık restorasyonun ardından bugün kılınan ikindi namazıyla ibadete açıldı. Camide 4 yıl aradan sonra ilk teravih namazı da kılındı. Uzun aranın ardından tarihi camide cemaat yeniden teravih heyecanı yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren caminin içi ve avlusu cemaatle doldu. Yatsı ezanından sonra cemaat omuz omuza saf tuttu. Kubbe altında okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler camide manevi bir atmosfer oluşturdu. Namazın ardından eller semaya açılarak birlik, beraberlik ve hayır için dualar edildi.

Haber-Kamera: Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
