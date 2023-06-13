Başkentte etkili olan yağmurlu havanın Yenimahalle'de oluşturduğu küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa kurup döner yedi. Ülke genelinde olumsuzluğa yol açan yağışlar, Başkentte gülümseten görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Seli umursamadılar, masa kurup döner yediler

ANKARA - Başkentte etkili olan yağmurlu havanın Yenimahalle'de oluşturduğu küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa kurup döner yedi.

Ülke genelinde olumsuzluğa yol açan yağışlar, Başkentte gülümseten görüntülerin oluşmasına neden oldu. Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe semtinde oluşan küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa ve sandalyelerini cadde ortasına koyarak tavuk döner yedi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürdü.