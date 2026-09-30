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Selendi Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Zeki Kartal seçildi

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Selendi Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Zeki Kartal seçildi
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Diğer aday Bünyamin Demir'in çekilmesiyle seçime tek listeyle katılan Zeki Kartal dernek başkanlığına seçildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda, divan başkanlığına Yılmaz Tuna, katip üyeliklere Erkan Ercan ve Faruk Köse, oy tasnifçiliğine Oğuz Erkardeş getirildi.

Faaliyet ve denetim raporları ile kesin hesap özetinin oy birliğiyle kabul edildiği kurulda, diğer aday Bünyamin Demir'in çekilmesiyle seçime tek listeyle katılan Zeki Kartal başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA
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