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Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi

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Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi. Okumuş, yerel seçimde muhtarlık görevine seçilenlere başarı diledi ve toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi.

Okumuş, Selendi Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonundaki programda 31 Mart'taki yerel seçimde muhtarlık görevine seçilenlere başarı diledi.

Kurumların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Politika Güncel Haberler

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