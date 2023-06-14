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Selendi'de okul servislerine denetim yapıldı

Selendi'de okul servislerine denetim yapıldı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Şubesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, servislerin yoğun geçiş yaptığı güzergahlarda uygulama yaptı.

Denetimlerde araç ve sürücülerin yeterlilik belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel

Hisarcık Tragger Selendi Manisa Güncel Haberler

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