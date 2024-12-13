Selçuk Üniversitesi'nde Kışa Merhaba Festivali Coşkusu
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde gerçekleştirilen Kışa Merhaba Festivali, ateşin yakılmasıyla başladı. Öğrenci topluluklarının tanıtıldığı festivalde müzik programları ve çeşitli oyunlar yer aldı. Etkinliğe akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Kışa Merhaba Festivali gerçekleştirildi.
Festival ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte öğrenci topluluklarının tanıtımı yapıldı.
Müzik programlarının yer aldığı festivalde öğrenciler, çeşitli oyunlar oynadı.
Festivale, dekanlar ve yüksekokullarının müdürleri, okul idarecileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel