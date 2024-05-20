Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde Mezuniyet Heyecanı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

2023-2024 eğitim döneminin sona ermesinin ardından fakülteden mezun olan turizm rehberliği öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman, mezunları tebrik etti.

"Türkiye'nin yüzü, Konya'nın iftiharı, okulumuzun da her yerde birer temsilcisi olacaksınız." diyen Karaman, konuşmasının ardından okul birincisi olan Medine Emengen'e başarı belgesini verdi.

Öğrenciler mezuniyet sevincini, keplerini hep birlikte havaya fırlatarak yaşadı.

Beyşehir'de fen lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

İlçede, Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarda okulda öğrenim gören lise öğrencilerinin öğretmenleri nezaretinde hazırladığı deney ve projeleri sergilendi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve beraberindekiler bilim fuarının açılışını gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Fuarda dron gösterisi de ilgiyle izlenirken, teleskopla Beyşehir Gölü seyri gerçekleştirildi.