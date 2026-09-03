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İYİ Parti'den öğretmen atamalarına tepki

İYİ Parti'den öğretmen atamalarına tepki
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, aile bütünlüğü için atama talebinde bulunan öğretmenlere 'kontenjan yok' denmesini vicdansızlık olarak nitelendirdi. Türkoğlu, il emri uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini ve öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Aile bütünlüğünü sağlamak için atama talebinde bulunan öğretmenlerimize, 'Kontenjan yok' demek, haksızlıktan da öte vicdansızlıktır. Bu saçma bahaneyle ailesine kavuşamayan öğretmenlerimizin mağduriyetini görün artık. Onların, il/ilçe emri ve ek yer değiştirme feryadını da bir zahmet duyun artık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, öğretmenlerin il/ilçe emri ve yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Aile bütünlüğünü sağlamak için atama talebinde bulunan öğretmenlerimize, 'Kontenjan yok' demek, haksızlıktan da öte vicdansızlıktır. Ne demek, kontenjan yok? Soruyorum; eşinden, çocuğundan ayrı bırakılan bir öğretmenden hangi fedakarlığı bekleyeceksiniz? Bu saçma bahaneyle ailesine kavuşamayan öğretmenlerimizin mağduriyetini görün artık. Onların, il/ilçe emri ve ek yer değiştirme feryadını da bir zahmet duyun atık.

"DAHA FAZLA VEBAL ALTINDA KALMAYIN"

Aile birliği, boş kontenjan bulunduğunda kullanılabilecek bir ayrıcalık değil; doğrudan korunması gereken hukuksal bir haktır. Devlet öğretmeninden fedakarlık bekliyorsa, öğretmeninin ailesini de korumak zorundadır. Nedir bu saçmalık? Geçmişte uygulanan il emri uygulamasını yeniden hayata geçirin. Mazeret tayini gerçekleşmeyen öğretmenlerimizin ailelerine kavuşmalarının önünü açın. Öğretmenin aile birliği, onu daha verimli çalışmasını sağlayan sıcak yuvası. Sizin o sıradan excel tablonuzdaki kontenjan sayınızdan daha değerlidir. Aileyi korumak sözle değil, gereğini yapmakla olur. Hamaseti bırakın; öğretmenlerin evini, barkını, yuvasını ayırmayın, ailelerinin parçalanmasına göz yummayın. Ezcümle; daha fazla vebal altında kalmayın."

Kaynak: ANKA
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