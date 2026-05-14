Selçuk Özdağ'dan Anadolu Ajansı'na "Tarafsızlık" Çağrısı

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın yayın politikalarını eleştirerek, kurumun "eşit, adil ve tarafsız" yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, X paylaşımında Anadolu Ajansı'nın AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun bir konuşmasına "5 buçuk dakika" süre ayırdığını belirterek, ajansın geçmişte aynı isme farklı siyasi pozisyonda bulunduğu dönemde benzer yaklaşım gösterip göstermediğini sordu.

Özdağ paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi İYİ Parti'de kalmaya devam etseydi, geçmişte yaptığı gibi hem Sayın Erdoğan'ın şahsını hem de 'ucube' diye nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirmeyi sürdürseydi, Anadolu Ajansı bu konuşmaya yine aynı süreyi ayırır mıydı? Değil 5 dakika, 5 saniye bile yer verir miydi?"

Anadolu Ajansı'nın tarihsel misyonuna da vurgu yapan Özdağ, kurumun tarafsız yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Anadolu Ajansı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nın dünyaya duyurulması amacıyla kurulduğunu hatırlatan Özdağ, ajansın "fakir milletin vergileriyle finanse edilen bir kamu kurumu" olduğunu belirtti.

Özdağ, "Bu nedenle Anadolu Ajansı ve üst yönetimi, Parlamento'daki tüm milletvekillerine eşit, adil ve tarafsız şekilde yaklaşmalıdır" dedi.

Sosyal medya paylaşımında Anadolu Ajansı yönetimini ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Özdağ, daha önce de benzer uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, kamu yayıncılığı ve medya tarafsızlığı konusundaki eleştirilerini yineledi.

Kaynak: ANKA