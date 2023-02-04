Fas'tan video yayınlayan Bayraktar ailesine yorum yağdı

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi ve kızıyla Fas'a gitti. Bayraktar, sosyal medya hesabından 2 dakikalık "Güzel bir Fas rüyası" başlıklı bir video yayınladı. Videoda Bayraktar ailesinin ziyaret ettiği yerler yer alırken, çiftin oldukça mutlu olduğu gözüküyor. Selçuk Bayraktar'ın Fas videosuna ise kullanıcılar tarafından, "Maşallah en güzel çifte, ne güzeller, en sevdiğim çift" gibi yorumlar yapıldı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından eşi ve çocuğu ile birlikte gittiği Fas gezisine dair anları paylaştı. Bayraktar, Fas'ta yerel bir pazarı dolaştı. Bayraktar daha sonra eşi ve çocuğu ile birlikte Kasablanka'da bulunan 2. Hasan Camii ve Ahmed el-Mansur'un türbesini ziyaret etti.

"GÜZEL BİR FAS RÜYASI"

"Güzel bir Fas rüyası..." başlığı ile yayımlanan videonun sonunda ise Bayraktar ailesinin gezi boyunca çektirdiği fotoğraflar yer aldı. Bayraktar'ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı 2 dakikalık videosuna beğeni ve yorum yağdı.

BAYRAKTAR ÇİFTİNE YORUM YAĞDI

Paylaşılan videoda en beğenilen kısım ise Bayraktar çifti oldu. Çifte beğeni ve yorum yağdı. Kullanıcılar, "En sevdiğim çift, çok güzelsiniz maşallah, maşallah bu güzel aileye" gibi yorumlar yaptı.