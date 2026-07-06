Albüm: Selanik'te Orman Yangını İki Fabrikaya Sıçradı: Kent Zehirli Duman Altında Kaldı
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını iki fabrikaya sıçradı. Zehirli duman tabakası kenti kaplarken, 5 itfaiyeci solunum güçlüğüyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, çocuklar ve yaşlılara evde kalma çağrısı yaptı.
SELANİK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını, iki fabrikaya sıçradı.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, yangının ardından kentin büyük bir bölümünün zehirli bir duman tabakasıyla kaplandığı belirtildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekibinden 5 kişi, dumandan etkilenmeye bağlı solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Bölge sakinlerine evlerinde kalmaları ve pencerelerini kapalı tutmalarını tavsiye eden yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olan bireylere gereksiz seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.