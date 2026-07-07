Haberler

Selanik yakınlarında makilik alanda yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Triadi Thermis bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. Eğriboz Adası'ndaki orman yangınıyla ilgili 12 ve 13 yaşlarında iki çocuk, oyun amaçlı torpil patlattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında, Triadi Thermis bölgesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Triadi Thermis bölgesinde, yerleşim yerine yakın makilik alanda akşamüstü saatlerinde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri karadan müdahale başlattı.

Diğer yandan, Eğriboz Adası'nda dün çıkan orman yangınında sorumlu oldukları gerekçesiyle reşit olmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, ilk bulgulara göre, 12 ve 13 yaşlarındaki şüphelilerin oyun amaçlı torpil patlatırken yangına neden olduğu sonucuna vardı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı