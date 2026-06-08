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Yunanistan'ın Selanik kenti sahillerinde deniz salyası oluştu

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Yunanistan'ın Selanik kentinde fitoplankton patlaması nedeniyle deniz yüzeyinde kahverengi ve kötü kokulu bir tabaka oluştu. Uzmanlar, sıcaklık artışı ve kirliliğin etkisiyle fitoplanktonların hızla çoğaldığını belirtti.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, fitoplankton patlaması nedeniyle deniz yüzeyinde deniz salyasını andıran yoğun bir oluşum gözlemlendi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Selanik kıyılarının yer aldığı Thermaikos Körfezi'nde son günlerde deniz yüzeyinde yoğun fitoplankton birikimi tespit edildi.

Kahverengi renkte ve kötü kokulu olan oluşumun, son günlerde etkili olan ani sıcaklık artışı ile lodosun birleşik etkisi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Uzmanlar, kentsel atık sular ve tarımsal gübrelerden denize karışan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin, yüksek sıcaklıklarla birleşerek fitoplanktonların hızla çoğalmasına yol açtığını ifade etti. Bu durumun, sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde deniz salyasını andıran tabakaların oluşmasına neden olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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