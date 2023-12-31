Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın, Diyarbakır'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Selahattin Demirtaş ve ailesine başsağlığı diliyor, halkımıza ise sabır dileklerimizi iletiyoruz.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın, Diyarbakır'da hayatını kaybettiğini bildirdi.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın kaybının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Selahattin Demirtaş ve ailesine başsağlığı diliyor, halkımıza ise sabır dileklerimizi iletiyoruz." denildi.