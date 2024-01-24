Selahattin Demirtaş, annesini hastanede ziyaret etti

HASTANEDE 3,5 SAAT KALDI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için saat 20.00 sıralarında hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş gelmeden yaklaşık yarım saat önce hastaneye geldi. Çok sayıda özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri, zırhlı araçlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanenin normal girişi ve acil çıkışında zırhlı askeri araçlar hazırda bekletildi. Demirtaş, yaklaşık 3,5 saat hastanede kaldı. Saat 23.30 sıralarında Selahattin Demirtaş, yine yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin giriş kısmından çıkartılarak, hazırda bekleyen 'Kirpi' diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi. Demirtaş, polis ve jandarma akiplerinin eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Havalimanı'na götürüldü.