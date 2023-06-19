Sel suları Doğu Ekspresi hattını çökertti: Tren seferleri durduruldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen selde Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu oldu. Yağışların sele dönüşmesiyle su taşkınları meydana geldi. Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattının çökmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Hasar gören tren hattı ve yapılan çalışmalar "dron" ile havadan görüntülendi. Şehrin bazı bölgelerinde de tarım arazileri zarar gördü.