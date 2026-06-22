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Erzurum'da fenalaşan şeker hastası için ambulans helikopter kara yoluna indi

Erzurum'da fenalaşan şeker hastası için ambulans helikopter kara yoluna indi
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Erzurum'un Tekman ilçesinde fenalaşan 56 yaşındaki şeker hastası Turan K., kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anlar dronla kaydedildi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde fenalaşan 56 yaşındaki şeker hastası, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İlçede yaşayan Turan K, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, hastayı almak için kara yoluna indi.

Turan K, buradan ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

AA ekibi tarafından bu anlar dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
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