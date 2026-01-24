Şeker hastasının çürüyen parmağı alınarak ayağı kesilmekten kurtarıldı

İstanbul'da yaşayan şeker hastası Yüksel Gündü'nün enfeksiyon kaynaklı yara nedeniyle kesilme ihtimali olan ayağı, çürüyen parmağı alınarak kurtarıldı.

Beş yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden 53 yaşındaki Gündü'nün 4 sene önce sağ ayağında yara oluştu.

Bir süre önce parmağının çürümeye başlaması üzerine Gündü, tanıdıklarının tavsiyesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesine başvurdu.

Ayağının kesilme ihtimali bulunan Gündü'nün çürüyen parmağı, Opr. Dr. Hilmi Uyar ve ekibinin başarılı cerrahi müdahalesiyle alındı.

Gündü, bir süre sonra taburcu edilecek.

"Hastanın durumu gayet iyi"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesi Sorumlusu Opr. Dr. Hilmi Uyar, AA muhabirine, hastanın diyabet nedeniyle ayak parmaklarında yara oluştuğunu, çürüme ve iltihaplanmanın başladığını söyledi.

Hastanın bir hafta önce kendilerine geldiğini anlatan Uyar, "Ayak damarlarına girişimsel radyoloji ünitesiyle baktık. Damarların sağlam olduğunu gördük. Hastanın sağ ayağındaki orta parmağı ampute ettik. Hastanın durumu gayet iyi. Bu yarayı tedavi etmeseydik eğer, enfeksiyon ayağının tamamına yayılırdı. Ayağı kaybetmeye kadar gidecek süreçleri görürdük. Hastamızın tedavisini tamamlamak üzereyiz." ifadesini kullandı.

"Ayak tabanımda dört yıl önce bir yara çıktı ve bir türlü iyileşmedi"

Yüksel Gündü de ayağında oluşan yara dolayısıyla farklı hastanelere gittiğini, çeşitli ilaçlar kullandığını dile getirdi.

Gerçekleştirilen operasyonla ayağı kurtarıldığı için mutlu olduğunu vurgulayan Gündü, şunları kaydetti:

"Sağ ayağımdaki orta parmak kesildi ve yanlarındaki iki parmağın kemikleri alındı. Ayak tabanımda dört yıl önce bir yara çıktı ve bir türlü iyileşmedi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören tanıdıklar vasıtasıyla randevu alarak buraya geldim. Ayak parmağım alınmak zorundaydı. Doktorumuzun iletişimi çok güçlü, bizle de çok ilgili. Gayet iyi şartlarda tedavi alıyorum. Gerçekten olağanüstü bir çaba var. Keşke daha önce buraya gelmiş olsaydım, belki parmağım kesilmeyecekti. Geç kaldım. 2-3 ay sonra yaranın kapanacağını düşünüyoruz."