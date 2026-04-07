Şehzadeler CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki CHP İlçe Başkanlığı binasına Y.T. (35) tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 1'inci Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Binanın camı kırılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra şüpheli Y.T., Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.T.'nin ifadesinde, belediyede işe girme konusunda sıkıntı yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay sonrası ilçe binası önünde kalabalık bir grup toplandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, olayda sadece maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı