Şehzadeler Belediyesi, Çimentepe Caddesi'nde düzenleme çalışmaları yaparak bölgeyi güzelleştirdi

Şehzadeler Belediyesi, Çimentepe Caddesi'nde düzenleme çalışmaları yaparak, Şehzadeler'in en işlek caddelerinden olan bölgeyi güzel bir görünüme kavuştururken, yapılan çalışmalardan memnun kalan bölge esnafları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i kahvaltıda misafir ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Şehzadeler Belediyesi uzun yıllar bölgede yapılan inşaatlar sebebiyle bozulan Çimentepe Caddesi'nde yol düzenleme çalışması yaparak, bölgeyi alt ve üst yapısıyla yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturdu. Yapılan çalışmadan memnun kalan bölge esnafları, teşekkürlerini iletmek üzere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i kahvaltıda misafir etti. Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, başkan yardımcıları ve teknik ekipler de eşlik etti.

"Esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Esnaflarla birlikte aynı sofrayı paylaşan Başkan Çelik ve beraberindeki heyet daha sonra caddede incelemelerde bulundu. Büyük bir bölümü tamamlanan çalışmaların kalan son kısmında hummalı çalışma devam ederken Başkan Çelik, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Çalışmanın bir an önce tamamlanması talimatını veren Başkan Çelik, caddede yapılan çalışma ile ilgi şu bilgileri verdi: "Çimentepe Caddesi Şehzadelerimizin en güzel, en işlek caddelerinden birisi. Burada uzun yıllar yapılan inşaatlar nedeniyle caddeye giren iş makinaları, kamyonlar sebebiyle yolda bozulma meydana gelmişti. Zaman zaman tamirat yapıyorduk ancak tamirat ile düzelemeyecek bir hale gelince burası için bir proje geliştirdik. Proje yaparken de şunu düşündük yine caddeye kamyonlar girebilir, dolayısıyla kamyon girince bozulmayacak bir malzeme kullandık. Sağlam taşlardan bir dekoratif çalışma yaptık. Diğer kurumlarla da görüşerek altyapıları da taptırdık. Birkaç gün içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Dekoratif aydınlatmalar da takılınca burası daha da güzel olacak. Bu vesileyle esnaflarımız bizi kahvaltı sofrasında misafir ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetlerini ifade ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Esnaf çalışmadan memnun kaldı

Bölge esnafları adına konuşan Veli Mumcuoğlu ise yapılan çalışma için duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada üç tane inşaat yapıldı. Kamyonlar, tırlar giriyordu. Çok sıkıntılıydı, sular birikiyordu yolda. Çok berbattı. Yapılan çalışma ile çok güzel oldu. Işıklar takılınca çok daha güzel olacak. Yapanların ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz." - MANİSA