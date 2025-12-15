Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkezi'ne asıldı
Hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı, CHP Genel Merkez binasına asıldı. Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkezine asıldı.
CHP'den yapılan açıklamada, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Durbay'ın fotoğrafının yer aldığı pankartın Genel Merkez binasına asıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel