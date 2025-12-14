Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Hayatını Kaybetti

1) ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY, HAYATINI KAYBETTİ

MANİSA'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile Durbay'ın hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Sevenleri Manisa şehir hastanesine akın etti.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından resmi açıklama yapıldı. Hastane kapısı önünde yapılan açıklamada Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, "Değerli basın mensupları, sevgili Manisalılar. 1 Aralık 2025 tarihinde yatırmış olduğumuz Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın 14 Aralık pazar günü saat 20.00'de hayata veda etti. Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün 7 civarında kalbi durdu. 1 saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği, metastatik kolon kanseri ve multiorgan yetmezliği ile biz takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın tüm Şehzadelerin, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm Manisa'mızın başı sağ olsun" dedi.

TÖREN YARIN

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise "Maalesef çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Öncelikle tüm Manisa'nın, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenaze ile ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa yarın 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi'nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğle namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuştuktan sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Çok güçlü bir kadındı, çok güçlü bir insandı. Ama ne yazık ki kaybettik kendisini. Hepimiz çok üzgünüz yani yapacak bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsunö dedi.