Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 37 yaşında yaşamını yitirdi. Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Şehzadeler Belediyesi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

1) ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY, HAYATINI KAYBETTİ

MANİSA'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile Durbay'ın hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Sevenleri Manisa şehir hastanesine akın etti.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından resmi açıklama yapıldı. Hastane kapısı önünde yapılan açıklamada Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, "Değerli basın mensupları, sevgili Manisalılar. 1 Aralık 2025 tarihinde yatırmış olduğumuz Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın 14 Aralık pazar günü saat 20.00'de hayata veda etti. Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün 7 civarında kalbi durdu. 1 saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği, metastatik kolon kanseri ve multiorgan yetmezliği ile biz takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın tüm Şehzadelerin, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm Manisa'mızın başı sağ olsun" dedi.

TÖREN YARIN

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise "Maalesef çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Öncelikle tüm Manisa'nın, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenaze ile ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa yarın 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi'nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğle namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuştuktan sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Çok güçlü bir kadındı, çok güçlü bir insandı. Ama ne yazık ki kaybettik kendisini. Hepimiz çok üzgünüz yani yapacak bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsunö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

Erdoğan'dan Gülşah Durbay için taziye mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Putin'in keyfini yerine getirecek görüntü! Zelenski'ye soğuk duş
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
title