Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

MANİSA'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile Durbay'ın hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Sevenleri Manisa şehir hastanesine akın etti.