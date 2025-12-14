Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, vefat etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören başkan Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.