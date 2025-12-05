Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, İzmir Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Durbay'ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının değerlendirmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesinde bir operasyon geçirdiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Operasyonun ardından Durbay'ın yeniden Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildiği, tedavisinin bilinci açık şekilde devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in hastaneye gelerek Durbay'ı ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Özel'in geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve doktorlardan Durbay'ın duruma ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, resmi kurumlar tarafından yapılan duyurular dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.