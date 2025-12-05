Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Güncelleme:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir Şehir Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay'ı hastanede ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, İzmir Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Durbay'ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının değerlendirmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesinde bir operasyon geçirdiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Operasyonun ardından Durbay'ın yeniden Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildiği, tedavisinin bilinci açık şekilde devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in hastaneye gelerek Durbay'ı ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Özel'in geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve doktorlardan Durbay'ın duruma ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, resmi kurumlar tarafından yapılan duyurular dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Yorumlar (1)

Rıfkı:

Allah şifa versin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
