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Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına futbol turnuvası

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MARDİN'in Derik ilçesinde, 2020 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına ortaokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2020 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına ortaokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Derik ilçesine bağlı Bozbayır Mahallesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde 28 Eylül 2020'de teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin adının verildiği okulda sınıflar arası futbol turnuvası organize edildi. Turnuvanın final maçı, mahalledeki futbol sahasında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, şehidin babası Ahmet Temelli, Derikspor Kulübü Başkanı Akif Açan, Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli Ortaokulu Müdürü Halim Göven ve mahalle sakinleri katıldı. Final karşılaşmasında 6'ncı ve 8'inci sınıf öğrencileri karşı karşıya geldi. Yaklaşık 60 dakika süren mücadelede rakibini 4 golle geçen 8'inci sınıf öğrencileri turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupa ve madalyaları Derikspor Kulübü Başkanı Akif Açan ile Okul Müdürü Halim Göven tarafından verildi.

Derikspor Kulübü Başkanı Akif Açan, şehidin yakını Nizamettin Temelli ile şehidin amcası ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Hamdullah Temelli, yaptıkları konuşmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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