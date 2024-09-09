Tunceli'de Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Cenazesi Kocaeli'ye Getirildi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun cenazesi askeri uçakla Kocaeli'ye getirildi. Törenle karşılanan şehidin cenazesi, buradan da kara yoluyla memleketi Zonguldak'a götürüldü. Şehidin eşi Gülcan Eroğlu, eşinin tabutunu koklayıp öptü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt tarafından karşılandı. Törende baba Ali Eroğlu ile kardeşleri ve şehidin 4 yıllık eşi Gülcan Eroğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Gülcan Eroğlu, eşinin tabutunu koklayıp öptü. Yapılan törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Zonguldak'a gönderildi.