Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı - Haberler

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Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, komutanlar, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı. Cenazesi tören alanına getirilen şehit Mustafa Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. Duların ardından şehit Bozkurt'un cenazesi, uçakla memleketi Kayseri'ye gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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