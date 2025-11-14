Haberler

Şehit Üsteğmen Mercan, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen Mercan, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın (27) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın (27) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'ne getirildi. Şehit Mercan için Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, şehidin anne ve babası Ayşe ile İbrahim Mercan, eşi Esra Mercan, kardeşleri ve çok kişi katıldı.

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Esra Mercan, 1 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehidin annesi Ayşe Mercan da uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi ile annesi, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi askerlerin omzunda top aracına kadar taşındı. Şehit Mercan'ın naaşı Vişnelik Mahallesi'ndeki Eskişehir Hava Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.