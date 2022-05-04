Şehit teğmenin baba ocağnıda yas var

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (DHA) - ZEYTİNDALI harekat bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın (29) Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki baba ocağında yas var.

İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın Çiftlikköy'de oturan Emine ve Hakkı Bahadır çifti, oğullarının şehit olduğu haberini yetkililerden aldı. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin evine dev Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Ailenin 5 çocuğundan biri olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi bugün ikindide toprağa verilecek.