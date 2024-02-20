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Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, mezarı başında anıldı

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Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ ilçesinde mezarı başında anıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ ilçesinde mezarı başında anıldı.

Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit Teğmen Fırıncıoğulları'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Koordinatör Kaymakamı İbrahim Ergin, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Harun Bulut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.?????????????

Kaynak: AA / Güncel

Ali Emre Samandağ Suriye Teğmen İdlib Güncel Haberler

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